Marcos Mion paga promessa após ser contratado pela Globo

O apresentador Marcos Mion começou a cumprir a promessa de ir andando de Minas Gerais até Aparecida do Norte, em São Paulo, onde fica a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Mion havia prometido que se um dia fosse contratado pela Globo, faria a caminhada de 110km como forma de agradecimento.

Em postagem no Instagram, o comandante do Caldeirão, compartilhou momentos da peregrinação com os fãs. "Sumi um pouco porque estou peregrinando de Minas Gerais até Aparecida (SP). Não é mais segredo para ninguém que há anos eu tinha essa promessa feita para Nossa Senhora: que ela me abençoasse com minha ida para a Globo", escreveu.

Mion confessou que em diversos momentos achou que o sonho de trabalhar na maior emissora do país não ia se realizar.