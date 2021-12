Aline Mineiro abre o jogo sobre o fim da relação com Léo Lins

Não deu pra continuar. Depois de A Fazenda 13, da Record TV, Aline Mineiro e Léo Lins estão oficialmente separados. A ex-panicat informou ao público pelo Instagram nesta terça-feira, 21, que Léo Lins está "extremamente magoado" com ela e que o humorista prefere continuar sozinho neste momento.

"Só ontem [dia 20] eu e o Léo conseguimos parar para conversar pessoalmente sobre tudo o que aconteceu. Somos muito sinceros um com o outro. Nos amamos ainda e construímos muita coisa nesses três anos de namoro. Porém, ele está extremamente magoado com tudo que aconteceu e prefere ficar sozinho no momento", revelou a atriz.

O descontentamento do humorista se deve a aproximação que ela teve com MC Gui, já na reta final do reality show. Os dois dividiram o edredom, dançaram juntinhos em uma festa e trocaram carinhos que não repercutiram bem com os parceiros que tinham fora do reality show.