Anitta critica pai de MC Melody e explica porquê versão de "Faking Love" não foi liberada

Anitta usou o Twitter nesta terça-feira, 21, para se posicionar sobre a polêmica com a versão piseiro de "Faking Love", feita por MC Melody. A cantora adolescente foi proibida de lançar a música pela gravadora de Anitta, por conta de violação de direitos autorais. Melody chegou a postar um vídeo chorando porque foi impedida de divulgar a versão, e a Girl From Rio esclareceu os fatos.

Anitta criticou o pai de MC Melody, e a maneira como ele gerencia a carreira da filha, mas afirmou que gostou da versão piseiro de "Faking Love". "Então, pai da Melody, ADOREI a versão, achei divertida a estratégia de marketing pra bombar com meu nome e me forçar a autorizar (achei meio Pânico na TV com a sandalia da humildade) mas a burocracia infelizmente (ou felizmente) ainda deve ser respeitada para proteger o direito dos artistas e suas criações", começou a cantora.

A funkeira elogiou Melody, mas deu um puxão de orelha e disse que ela precisa de melhor direcionamento para a carreira. "Hahahaha, quando eu falo pra vocês que essa menina Melody vai ser o próximo kikiki do Brasil vocês não acreditam em mim, hahaha. Mas também quando eu falo que ela precisa deixar eu cuidar da carreira dela porque o pai não é correto também não me escutam, hahaha", escreveu Anitta.