Veja o que rolou de melhor na festa do pijama de Virginia Fonseca

Virginia Fonseca comemorou os 30 milhões de seguidores no Instagram com uma festa do pijama na noite desta terça-feira, 21. Com peruca rosa e camisola de cetim, Virginia promoveu o evento em São Paulo ao lado do marido Zé Felipe com convidados famosos vestidos à rigor.

Entre as celebridades presentes estavam Deolane Bezerra, Gabi Martins, Tierry, Rafa Kalimann, Viih Tube, Gabi Lopes, Lipe Ribeiro, Luciana Gimenez e outros. A festa contava com um bebedouro de cachaça à vontade, conforme a própria influenciadora avisou mais cedo nos stories:

"Quem tem tendência a ter ressaca, coma e tome remédio antes, pois lá vai ser a disneylândia do álcool. Cuidado com o bebedouro da festa. Não é água. É cachaça Cabaré. Sejam vocês, curtam, dancem, gritem, façam vídeo, foto, etc e tal... Teremos duas ambulâncias no local", explicou ela.