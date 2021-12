Scott Disick é flagrado com a modelo Bella Banos em praia de St. Barts

Scott Disick só quer saber de sol, areia e surf! Scott Disick foi à praia com a modelo Bella Banos na terça-feira, 21, durante suas férias em St. Barts. Aproveitando o clima quente, os dois foram vistos passeando ao lado do mar paradisíaco.

Para a ocasião, o empresário usou uma camisa ombre e shorts escuros, enquanto sua companheira optou por um biquíni verde neon. Ambos coroaram seus looks praianos com óculos escuros, enquanto o astro de 38 anos também foi vista carregando seu telefone na mão.

O flagra ocorre três meses após a separação de Scott de Amelia Hamlin. O casal, que ficou junto por 11 meses, desistiu em setembro depois que ele supostamente enviou uma mensagem para Younes Bendjima, o ex-namorado de Kourtney Kardashian, desaprovando os momentos carinhosos em público da fundadora da Poosh com o seu agora noivo, Travis Barker.

Desde sua separação, Scott - que divide os filhos Mason, 12, e Reign, 7, e Penelope, 9, com Kourtney - tem sido visto com várias mulheres diferentes, incluindo a ex Christine Burke e a modelo Hana Cruz.