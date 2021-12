Por que playlist de Kim Kardashian pode ser um aceno para romance com Pete Davidson

Precisa de algumas dicas sobre a vida amorosa de Kim Kardashian? Não procure mais além de sua lista de músicas. Kim tirou fotos do que ela estava ouvindo enquanto dirigia na segunda-feira, 20, e os fãs acham que as escolhas de suas músicas correspondem diretamente ao seu romance com o membro do elenco do Saturday Night Live, Pete Davidson.

Depois de um filme em Staten Island para ver House of Gucci, a eterna estrela de Keeping Up With the Kardashians postou nos Stories do Instagram que ela estava ouvindo "Find Someone Like You" de Snoh Aalegra.

Observe o refrão: "Tenho esperado minha vida toda, para encontrar alguém como você." Isso poderia ser uma referência ao novo romance de Kim com Pete?

Uma fã tweetou: "Kim postando 'Find Someone Like You' me deixou abalado. Ela provavelmente gosta de Pete".

A estrela seguiu com a faixa "Woman Like Me" de Adele, antes de compartilhar uma citação especial da conta do Instagram Higher Self na manhã de terça-feira, 21.