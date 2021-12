Assista North West imitando o Grinch durante um tutorial de maquiagem

kimandnorth / Tiktok

No entanto, quando North foi ao vivo no TikTok no início deste mês sem a permissão de Kim, seu primo Mason Disick - que se tornou viral no ano passado quando se juntou à plataforma de mídia social - rapidamente deu um conselho astuto.

"Oi, não quero desrespeitar North, mas não acho que ela deveria fazer as lives a menos que alguém esteja com ela, porque as pessoas estão sempre gravando e ela pode contar informações que não são corretas e coisas do tipo, que ela vai se arrepender", escreveu ele em uma mensagem de texto para Kim, da qual ela compartilhou em uma captura de tela em seus Stories no Instagram em 15 de dezembro. "Eu fiz exatamente a mesma coisa que ela fez. Eu fazia lives e agora me arrependo de uma das coisas que eu disse. Só pela segurança."

"Apenas para garantir a segurança", acrescentou ele, levando Kim a responder na mensagem de texto: "Eu agradeço por você tomar conta, Mason, e eu concordo. Ela se sentiu mal, e eu não acho que ela fará de novo, mas seria bom se você falasse com ela sobre isso."