Após 'A Fazenda 13', Dynho Alves investe na produção de conteúdo adulto

Uma semana depois de deixar A Fazenda 13, reality show da Record TV, Dynho Alves anunciou que um de seus próximos projetos será na plataforma de conteúdo adulto Only Fans. No Twitter, Dynho Alves já deixou os seguidores avisados sobre a estreia no site.

"Logo mais only fans on", escreveu o dançarino. Nos Stories do Instagram, quando questionado se pensa em fazer o perfil no Only Fans, o ex-peão foi direto e respondeu que já fez…

Portanto, apesar do música ainda não revelar a data de lançamento, tudo indica que o conteúdo de material erótico produzido pelo cantor para a plataforma estará disponível para o público em breve.