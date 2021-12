Zé Neto enfrenta problema pulmonar após passar por Covid-19

Após a divulgação do vídeo em que Zé Neto, da dupla com Cristiano, fala sobre o problema que enfrenta nos pulmões, a assessoria do artista resolveu se pronunciar nesta terça-feira, 21. De acordo com o comunicado enviado à revista Quem, Zé Neto está enfrentando um "foco de vidro no pulmão".

"Obrigado, do fundo do meu coração. Nesse projeto, falei com Cristiano, a gente apostou muito, a gente estava meio com medo. Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, eu estou com um problema no pulmão", disse o sertanejo, se referindo a uma gravação importante da dupla.

O cantor lembrou do que passou até aqui na luta contra esse problema de saúde "Estou tratando, estou tentando, achei que nem ia conseguir. Mas Deus é tão é maravilhoso que, mais uma vez, eu acho que a gente saiu daqui com a bala desse projeto", concluiu.