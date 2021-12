Dayane Mello nega que tenha sido abusada por Nego do Borel

Pela primeira vez desde a saída de A Fazenda 13, da Record TV, Dayane Mello se manifestou sobre as acusações de abuso contra o colega de confinamento Nego do Borel, de quem teria sido vítima. Na ocasião, Nego do Borel foi expulso do reality show. "Embora a conduta dele não tenha sido a mais prudente possível na situação, ele não cometeu abuso sexual contra mim", escreveu Dayane, nos Stories do Instagram, na manhã desta terça-feira, 21.

"O que mais me machuca realmente é dar culpa a uma pessoa que não me abusou, que não me estuprou. Não aconteceu nada. Por mais que todas as mulheres do mundo querem que eu seja uma porta voz de um estupro, eu não vou ser!", começou a modelo, em vídeo.

"Por isso não poderia deixar de falar sobre a conclusão que cheguei, visto que não seria justo que a conduta dele, por mais imprudente que tenha sido, seja visto como criminosa."