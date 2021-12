Sayaka Kanda, atriz japonesa de 'Frozen', morre aos 35 anos após aparente queda

A comunidade de atuação perdeu uma estrela brilhante.

A cantora, atriz e estrela de anime Sayaka Kanda, que dublou o papel de Anna na versão japonesa de Frozen da Disney, morreu aos 35 anos, confirmou um comunicado em seu site. A mensagem, escrita pela agência de Sayaka e traduzida para o inglês, dizia que "a causa da morte foi politraumatismo" devido a uma aparente queda.

De acordo com a Kyodo News, Sayaka - filha do ator Masaki Kanda e da cantora Seiko Matsuda - foi encontrada no sábado, 18, "deitada em um espaço ao ar livre no 14º andar de um hotel de 22 andares" onde estava hospedada no norte do Japão. Ela foi levada a um hospital onde foi declarada morta. Uma investigação está em andamento.

A reportagem, citando produtores, afirma que Sayaka estava nos ensaios para o musical My Fair Lady na sexta-feira, 17, mas não apareceu no dia seguinte para uma apresentação. Em sua última postagem no Instagram, neste mesmo dia, a atriz pode ser vista fantasiada para a produção.