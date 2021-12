Emilly Araújo fala sobre relação com Gui Napolitano: "Focada em ficar solteira"

Emily Araújo se manifestou sobre a foto que está circulando nas redes sociais, que a mostra dando um beijão em Gui Napolitano. A publicação, feita por Flayslane, deu o que falar na internet, principalmente por Emily ser amiga da ex-namorada de Napolitano, Gabi Martins. A vencedora do BBB 17 afirmou que tudo não passa de curtição, e que a primeira coisa que fez foi conversar com Gabi sobre o assunto.

"Quero ressaltar para vocês que estou solteira e pretendo ficar solteira por muito tempo. Eu sou a pessoa que gosta de tomar uma na festa, gosta de animar a festa, eu brinco com todo mundo. Muita gente está conhecendo esse meu lado agora, mas continuo sendo a mesma Emily. Eu amo me divertir, eu tenho vinte e poucos anos", contou ela, no Instagram.

À coluna de Léo Dias, no portal Metrópoles, a influencer falou sobre como conheceu Napolitano — e o que a amiga, Gabi Martins, achou dessa história. "A Flay nos apresentou e nos beijamos uma vez, hoje somos amigos. Primeira coisa que eu fiz foi ligar para a Gabi, porque ela é minha amiga há muito tempo e jamais vou querer que algo afete a nossa amizade, mas ela está muito feliz no relacionamento dela e não se importa com isso", revelou ela.