Livinho explica 'flagra' em motel com MC Mirella: "Tava chegando pra trabalhar"

O flagra de Livinho e MC Mirella saindo de um motel, no mesmo carro na Marginal Pinheiros, em São Paulo, deu o que falar na semana passada. Após a repercussão, nesta segunda-feira, 20, MC Mirella compartilhou um vídeo de Livinho explicando que os dois estavam lá para a gravação de um videoclipe.

Nos stories do Instagram, a funkeira abriu uma caixinha de perguntas para os seguidores. Um deles mandou uma dúvida a respeito do assunto, escrevendo "Sobre o Livinho? É fato ou mito?", e ela aproveitou para postar a fala do cantor.

"Esse vídeo que saiu alegando que era eu e a Mirella era 'nois' sim, certo? Era eu e a Mirella, só pra vocês entenderem. Só que a gente tava chegando pra gravar um videoclipe. Tava chegando pra trabalhar, entendeu?", contou ele.