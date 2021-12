Thaila Ayala relembra gravidez difícil e fala sobre pós-parto

Thaila Ayala conseguiu separar um tempo para responder às dúvidas dos seguidores nesta segunda-feira, 20, e contou um pouco sobre a experiência com a gravidez e pós-parto no Instagram. Thaila deu à luz Francisco — o primeiro filho com o marido, o ator Renato Goés — no dia 1° de dezembro, quando o bebê estava com 33 semanas.

"O Francisco nasceu quase de 34 semanas. Foi o primeiro neném de 33 semanas que a minha obstetra viu que não precisou ir para a UTI. Ficamos três noites no hospital, mas no quarto normal. Tanto eu quanto ele, tivemos que ficar em observação por conta da síndrome hellp que eu tive, mas correu tudo bem", explicou a atriz.

Por ser prematuro, a modelo disse que o filho ainda dorme bastante ao longo dos dias. "O Chicão é um bebê prematuro. Ele teria agora 36 semanas. Então ele só dorme. Tem que arrancar a roupinha para conseguir fazer ele amamentar. Ele só quer dormir", revelou.