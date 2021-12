Ícaro Silva critica BBB e é rebatido por Flay: "Humildade e pé no chão, filho"

Quem não gostou nada do comentário foi a Flayslane. No comentário de uma postagem da blogueira Rainha Matos, a ex-BBB mostrou-se decepcionada com o posicionamento do ator. "Não pensa em participar, ok. Até aí, tudo bem, mas o rapaz se acha tão superior ao programa a ponto de desmerecê-lo desse jeito? Chamar de bosta? Será que gosta quando alguém acha e chama o trabalho dele de bosta? A troco de que, né, eu penso", começou ela.