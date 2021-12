Melody apaga divulgação de parceria com Anitta

Melody quebrou a internet ao anunciar uma parceria com Anitta na noite desta segunda-feira, 20. A música seria uma versão piseiro do hit Faking Love, com o nome de Fake Amor. "O FEAT VEIO , amanhã tem lançamento com ela, Anitta, deixe um comentário pra esse acontecimento", escreveu Melody, nas redes sociais. No entanto, horas depois, o post foi apagado. Parece que a Anitta não ficou sabendo da parceria, né?

Esperta como é, Melody deixou uma postagem sobre a canção no ar, e foi justamente o teaser. "Mais um hit versão piseiro, dessa vez com a 'ídola'", escreveu Melody, na legenda do vídeo. Corajosa, hein?

A música segue o molde de Assalto Perigoso, em que a cantora fez a própria versão, em piseiro, do hit Positions, de Ariana Grande. A cantora internacional não trabalhou diretamente com Melody, e parece que muito menos Anitta. Para o Splash UOL, a assessoria da cantora informou que o anúncio de uma parceria entre as duas não procede. Vem processo aí?