Jacob Elordi revela o que aprendeu com a ex, Kaia Gerber, sobre a fama

Como uma supermodelo, Kaia Gerber está acostumada a ter graça sob pressão. Em entrevista à Men's Health publicada em 20 de dezembro, Jacob Elordi compartilhou a maior lição de seu relacionamento de um ano com Kaia. A publicação observou que a entrevista ocorreu pouco antes da notícia de que os dois haviam desistido em meados de novembro.

"Ela se comporta maravilhosamente bem publicamente", disse o astro de A Barraca do Beijo, de 24 anos, à revista. "E eu aprendi muito com ela sobre como lidar com isso e apenas ser o que quer que seja, sabe?"

Sem dúvida, crescer com pais famosos - a mãe supermodelo Cindy Crawford e o pai empresário Rande Gerber - ajudou a top, 20, a manter a cabeça no lugar enquanto ela buscava uma carreira pública de modelo.

O astro da Euphoria e a modelo começaram a namorar em setembro de 2020 e oficializaram as coisas no Instagram naquele Halloween. Na época, uma fonte disse ao E! News de que Kaia adorava "sair com Jacob" e disse "eles vão passar uma semana em Nova York enquanto ela trabalha".