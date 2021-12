Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis comentam acusações contra Chris Noth

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis expressaram apoio às mulheres que acusaram Chris Noth de agressão sexual.

Na segunda-feira, 20, as estrelas de Sex and the City emitiram declarações correspondentes para suas respectivas contas de mídia social abordando as acusações contra seu colega de elenco, cujo personagem, Mr. Big, foi morto And Just Like That... no episódio de estreia. Eles declararam: "Estamos profundamente tristes ao ouvir as acusações contra Chris Noth. Apoiamos as mulheres que se apresentaram e compartilharam suas experiências dolorosas. Sabemos que deve ser uma coisa muito difícil de fazer e as elogiamos por isso."

Parker, Nixon e Davis são as primeiras estrelas de And Just Like That a abordar as acusações - além de Noth, que negou as alegações.

A atriz Bridget Moynahan se recusou a comentar sobre as acusações durante uma entrevista à Elle publicada em 17 de dezembro, dizendo: "Seria inapropriado eu comentar coisas que não tenho conhecimento."

As estrelas quebraram o silêncio quatro dias depois que o The Hollywood Reporter publicou os relatos de duas mulheres, que usaram pseudônimos ao discutir as supostas agressões que dizem ter ocorrido em 2004 e 2015, respectivamente. De acordo com o meio de comunicação, as duas mulheres separadamente procuraram uma a outra e não se conhecem.