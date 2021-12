Shantal desabafa sobre exposição com denúncia de violência obstétrica

A pior preocupação, para Shantal, é o futuro da filha, Domenica — além de não concordar com a exposição de ambas as partes. "Não queria que ela soubesse que a chegada dela foi desse jeito. Eu não queria estar do jeito que eu estou, emocionalmente falando, porque eu nunca fiquei fragilizada antes. Eu não concordo com a exposição de outra família, do outro lado tem uma família. Eu não concordo com esse massacre", afirmou.