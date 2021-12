Maurílio é transferido de hospital, melhora, mas segue em estado grave

Nesta segunda-feira, 20, Maurílio, da dupla com Luiza, foi transferido para outro hospital. No entanto, o cantor continua em estado grave. Segundo comunicado oficial da assessoria, Maurílio foi levado para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG).

O cantor sertanejo estava internado no Hospital Jardim Américo desde a madrugada da última quarta-feira, 15, após sofrer três paradas cardíacas durante a gravação de um DVD em Goiânia.

"Nas últimas 24h, foi possível desligar as medicações para manutenção da pressão, significando maior estabilidade clínica. Maurílio segue entubado, respirando espontaneamente, apenas com apoio do ventilador mecânico. Ainda segue em hemodiálise, com boa resposta da função renal durante o período", avisou a nota.