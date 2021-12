Tiago Leifert conta por que Boninho decidiu colocar famosos no ‘BBB’

Como apresentador do Big Brother Brasil ao longo de cinco edições, Tiago Leifert acompanhou os altos e baixos do reality show da TV Globo. Agora, fora do comando do programa, Tiago relembrou as razões que levaram o diretor Boninho a começar a colocar famosos na temporada de 2020.

Em um bate-papo com a revista GQ, o jornalista revelou que o grupo Camarote, com personalidades conhecidas pelo público, passou a ser montado após o resultado do confinamento no Big Brother Brasil 19, quando os participantes ainda eram todos anônimos.

"No '19', os grandes jogadores saíram cedo demais. A forma como fizemos o '20', de misturar convidados e anônimos, foi uma ideia que nasceu por causa do '19'. Queríamos uma maneira de manter o jogo sempre vivo, com pessoas competitivas", detalhou ele.