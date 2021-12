Rapper Drakeo the Ruler morre aos 28 anos após ser esfaqueado em festival de música

Drakeo the Ruler faleceu após uma altercação nos bastidores de um festival de música em sua cidade natal, Los Angeles. Ele tinha 28 anos.

Na noite desse sábado, 18, o rapper foi mortalmente esfaqueado pouco antes de se apresentar no show Once Upon a Time in LA no Banc of California Stadium, no Exposition Park, que contou com a presença de milhares de pessoas. Um publicitário do rapper, Scott Jawson, confirmou sua morte à NBC Los Angeles e ao The New York Times no domingo, 19.

Um porta-voz do Corpo de Bombeiros de Los Angeles disse ao E! News que eles receberam uma ligação às 8:39 da noite sobre um esfaqueamento próximo ao estádio e que transportaram um homem em estado crítico, sem identificá-lo. O departamento de polícia de Los Angeles disse à NBC Los Angeles que a vítima estava na casa dos 30 anos e também não o identificou. O caso continua sob investigação e nenhum suspeito foi identificado.