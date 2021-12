Bil Araújo e Marina Ferrari se beijam durante festa de Carlinhos Maia

Mesmo quem shippou Bil Araújo e Marina Ferrari em A Fazenda 13, reality show da Record TV, ficou surpreso com a troca de beijos entre os dois na festa de Carlinhos Maia na noite deste domingo, 19. Bil e Marina apareceram juntos nos stories do influenciador Calixto e não esconderam o clima romântico.

O evento de Carlinhos Maia, chamado de Natal da Vila, teve apresentação do cantor Wesley Safadão. Ao longo da comemoração, os dois ex-peões curtiram vários momentos lado a lado, e se beijaram enquanto Calixto registrava um momento da festa no Instagram.

"O casal mais top que eu vi", disse ele. No reality a jornalista teve um breve affair com o ex-De Férias com Ex, Gui Araujo, enquanto o modelo ficou mais focado no jogo e não protagonizou nenhum romance, apesar de ter flertado com Lary Bottino e revelado que ficaria com Érika Schneider.