Cantor Carlos Marín, do grupo Il Divo, morre aos 53 anos

Os fãs estão de luto pela morte do cantor do Il Divo, Carlos Marín. Em uma postagem de 19 de dezembro no Instagram, os membros do grupo Urs Buhler, Sebastien Izambard e David Miller anunciaram que Marín morreu aos 53 anos. A causa da morte não foi revelada.

"É com o coração pesado que lhes informamos que nosso amigo e parceiro, Carlos Marin, faleceu", escreveram. "Ele fará falta para seus amigos, família e fãs. Nunca haverá outra voz ou espírito como Carlos. Por 17 anos nós quatro estivemos nesta incrível jornada do Il Divo juntos, e vamos sentir falta do nosso querido amigo. Esperamos e oramos para que sua bela alma descanse em paz. Com amor - David, Sebastien e Urs".

A notícia do falecimento de Marín chega dias depois que o grupo confirmou no Twitter que ele foi hospitalizado. Enquanto os artistas não revelaram o motivo da internação, o EL PAÍS, informou que a gravadora do grupo, Universal Music, confirmou ao veículo que Marín havia sido internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Real de Manchester na Inglaterra, intubado e colocado em um coma induzido clinicamente.

"Nosso querido amigo e parceiro Carlos está no hospital", afirmou a conta oficial do Il Divo no Twitter em 16 de dezembro. "Esperamos e oramos por uma recuperação rápida."