Após polêmicas, Gui Araujo e Duda Reis são flagrados em restaurante

Gui Araujo foi flagrado jantando com uma de suas ex na noite deste domingo, 19. E foi logo a mais improvável: Duda Reis. Os dois tiveram um romance antes de A Fazenda 13, da Record TV, mas as declarações de Gui dentro do programa não agradaram nada Duda, que chegou até a dar unfollow no influencer.

O flagra dos influencers jantando em Maresias, no litoral de São Paulo, foi feito pelo perfil do Instagram Gossip do Dia.

Durante o reality show, Gui falou diversas vezes de Duda — a quem apelidou de vermelinha —, e a exposição foi muito criticada pela influencer. O ex-MTV chegou a insinuar que viveu um affair secreto com Jade Picon, e a web concluiu que tinha sido enquanto ele estava com a atriz.