Gloria Groove faz homenagem à Marília Mendonça no Domingão com Huck

Na noite deste domingo, 19, Gloria Groove emocionou a todos com sua homenagem à Marília Mendonça no Domingão com Huck, programa da TV Globo. Durante a participação no Show dos Famosos, Gloria Groove se caracterizou como Marília, que morreu em um acidente aéreo no dia 5 de novembro.

Pelo Instagram, a cantora revelou que a apresentação como a ‘Rainha da Sofrência' estava marcada desde antes da tragédia envolvendo a sertaneja. Além disso, contou que as duas ficaram ainda mais próximas nos últimos meses.

"Marilinha, hoje usei meu super poder pra te homenagear e sentir você bem pertinho. Quando começamos essa jornada no 'Show dos Famosos', entregamos uma lista de pessoas que gostaríamos de homenagear e lá estava você, quase conseguia imaginar a sua cara assistindo e vibrando comigo", destacou na legenda.