Como Bruce Wayne de Robert Pattinson em 'Batman' foi inspirado em Kurt Cobain

Corbis via Getty Images; Hulton Archive via Getty Images

Há algo sobre a maneira como Robert Pattinson interpreta Bruce Wayne em Batman. Em entrevista à Empire, publicada no sábado, 18, o diretor Matt Reeves falou sobre como o vocalista do Nirvana e ícone da música dos anos 90 Kurt Cobain inspirou sua adaptação do personagem de quadrinhos no novo filme.

"Quando escrevo, ouço música e, ao escrever o primeiro ato, coloco 'Something In The Way' do Nirvana", disse ele, referindo-se à canção do grupo de rock grunge de 1991, que Cobain escreveu sobre uma pessoa fictícia vivendo sob uma ponte, e que aparece nos trailers de Batman.

"Foi quando me dei conta de que, em vez de fazer de Bruce Wayne a versão playboy que vimos antes, havia outra versão que havia passado por uma grande tragédia e se tornado um recluso. Comecei a fazer essa conexão com 'Últimos Dias' de Gus Van Sant", explicou Reeves, referindo-se ao filme de 2005 vagamente baseado na vida de Cobain, "e a ideia dessa versão ficcional de Kurt Cobain neste tipo de mansão decadente."