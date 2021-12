Viih Tube entrega como descobriu traição do ex, Bruno Magri

Neste domingo, 19, em entrevista ao jornal Extra, Viih Tube revelou como descobriu a traição do ex-namorado, Bruno Magri. Recentemente, após a traição do jovem vir à tona, Viih Tube explicou nas redes sociais que já sabia do ocorrido, e que isso foi um dos motivos do término do casal.

No bate-papo, a ex-BBB contou que, assim que saiu do reality show da TV Globo, o registro da traição chegou até ela. "Fui bem aberta com o meu público. Poucos dias após eu sair do "BBB", recebi o vídeo da traição. Fui muito sincera com ele, sentei, conversei e mostrei. Ele foi super maduro, assumiu, contou para mim exatamente como e quando foi, e eu falei: ‘ok, deixa eu respirar'", explicou.

Apesar do baque, a youtuber preferiu pensar a respeito dos próximos passos com calma. Os dois anunciaram o fim do relacionamento de três anos em outubro deste ano, por meio de postagens no Instagram.