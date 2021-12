Por que produtora de 'Homem-Aranha' alertou contra namoro de Zendaya e Tom Holland

Sony Pictures/Marvel

No entanto, o relacionamento deles não durou muito. "Eles acabaram se separando antes do segundo filme. Eu estava preocupado que eles não tivessem a mesma química de volta, mas era só eu me preocupando", explicou ele. "Eles realmente gostam um do outro, eu acho, muito. E esse relacionamento provavelmente apenas aumentou a capacidade deles de confiarem um no outro."

Em 2017, Kirsten ficou noiva e mais tarde teve dois filhos com seu co-estrela de Fargo e Ataque dos Cães, Jesse Plemons. Tobey se casou e teve dois filhos com a designer de joias Jennifer Meyer, de quem se separou em 2016.

Andrew e Emma mais tarde se encontrariam em uma situação muito semelhante. As co-estrelas de O Espetacular Homem-Aranha, que interpretaram Peter Parker e sua namorada Gwen Stacy, namoraram por quatro anos após se conhecerem no set antes de confirmarem sua separação amigável em 2015.

Desde a separação, a estrela de Cruella casou-se com o diretor Dave McCary em 2020 e deu as boas-vindas a uma menina em março. Em setembro, Andrew refletiu sobre seu tempo filmando os filmes, dizendo à Variety que "foi simplesmente lindo".

"Eu conheci Emma e trabalhei com ela e Sally Field", disse ele. "Eu tinha um carma com Amy Pascal, que era uma figura materna, e nós brigávamos, mas, no final das contas, nos amávamos profundamente."