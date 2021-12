Jennifer Lopez nega estar chateada com comentários de Ben Affleck sobre Jennifer Garner

Jennifer Lopez está deixando clara a situação em relação aos seus sentimentos sobre os comentários recentes de seu namorado Ben Affleck sobre o casamento anterior dele com a ex-esposa, Jennifer Garner.

Em um episódio de 14 de dezembro do The Howard Stern Show, na SiriusXM, o ator falou sobre seus sentimentos sobre o relacionamento deles antes da separação de 2015, seu vício em álcool e jornada para a sobriedade. "Eu estava preso. Você sabe, eu estava tipo, Não posso sair por causa dos meus filhos, mas não estou feliz. O que eu faço? E o que eu fiz foi tipo, beber uma garrafa de uísque e adormecer no sofá, o que acabou não sendo a solução."

Affleck foi fortemente criticado nas redes sociais e por alguns meios de comunicação por causa de seus comentários. Após a reação, os relatórios afirmam que a própria J.Lo ficou ofendida por eles. Em comentários feitos à People e postados no sábado, 18, a cantora disse que "Essa história simplesmente não é verdade" e "não é como me sinto".