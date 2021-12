O que Pabllo Vittar planeja para 2022?

E ela pretende continuar assim! No começo deste mês, divulgou seu primeiro single após o último disco, Number One, feito em parceria com o DJ Rennan da Penha. Em 2022, a artista surpreenderá os fãs com faixas desafiadoras e experimentais.

"As pessoas podem sentir a vibe que eu quero trazer para o PV5 também. Eu quero me desafiar, sabe? Se for para ficar fazendo a mesma coisa, eu fico dormindo em casa", disse Pabllo em entrevista ao Portal Popline.