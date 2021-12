Os realities que surpreenderam e conquistaram o público em 2021

Casamento às Cegas

Outro reality que ficou na boca do povo foi Casamento às Cegas, da Netflix. A apresentação ficou por conta do casal Camila Queiroz e Klebber Toledo.

Com o total de dez episódios, mais o reencontro entre os participantes, disponível no canal oficial da Netflix no YouTube, o programa trouxe homens e mulheres em busca do parceiro ideal para casar.

Porém, eles conversavam por meio de cabines, sem ver a outra pessoa, até decidirem se queriam realizar a cerimônia com uma delas e encarar a lua de mel e a convivência logo em seguida.

O experimento fez sucesso na web, que se emocionou e se revoltou com os romances construídos na atração. No começo do mês, a produtora Endemol Shine, responsável pelo projeto, divulgou que as inscrições para a próxima temporada estão abertas!