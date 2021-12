Como Kim Kardashian e Pete Davidson planejam passar as festas de fim de ano

Kim e Ye já saíram com Pete ao mesmo tempo antes. Em janeiro de 2019, os três, junto com Timothée Chalamet, comemoraram o aniversário de Kid Cudi no restaurante Nobu em Malibu, Califórnia.

"Kim e Kanye [são] o casal mais fofo de todos os tempos. Pessoas muito, muito doces", disse Pete no The Tonight Show, estrelado por Jimmy Fallon no mês daquele abril seguinte. "Eu me diverti muito com eles."