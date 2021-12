Chris Noth é dispensado por sua agência de talentos após acusações de agressão sexual

Além de ter sido descartado por sua agência, as acusações de agressão sexual já afetaram a carreira de Noth de outra forma. Depois que seu personagem sofreu um ataque cardíaco fatal na recente estreia de And Just Like That ..., o ator mais tarde apareceu em um anúncio da Peloton. No entanto, o comercial foi rapidamente retirado depois que as acusações foram relatadas.

Enquanto isso, Noth ainda está definido para estrelar dois filmes e ele também ainda é creditado em todos os sete episódios restantes da série, de acordo com o IMDB.