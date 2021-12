Liam Payne em festa de 15 anos e outros shows inusitados que rolaram no Brasil

Lady Gaga e Bruno Mars no Brasil? Segundo a coluna Léo Dias, no portal Metrópoles, sim. Ao que tudo indica, um grande festival nacional está negociando com os popstars. Rock in Rio? Lollapalooza? Não, Villa Mix!

Para honrar a retomada dos shows, a edição de 2022 do festival — originalmente de sertanejo — promete ser histórica, com três dias de show, em Goiânia. Cada dia será dedicado a um gênero musical: eletrônica, pop e, claro, sertanejo. Será que veremos Bruno Mars com Jorge e Mateus?

Chocante, né? Mas esse não é o primeiro caso de artistas internacionais fazendo shows no Brasil em contextos surpreendentes. Confira: