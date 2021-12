Os melhores posts de Juliette no ano em que se tornou um fenômeno nacional

Ela começou o ano como uma advogada e maquiadora anônima da Paraíba e terminou como um dos maiores fenômenos do Brasil. O que a Juliette de 2020 diria se soubesse que ganharia o Big Brother Brasil, moraria na casa da Anitta, lançaria um projeto musical, seria eleita a Mulher do Ano pela revista GQ e conquistaria mais de 30 milhões de seguidores no Instagram? Não sabemos, mas não seria fácil de acreditar.

A diva já começou o ano em alto astral. Apesar de afirmar que 2020 a "virou do avesso", mal sabia ela como seria o ano de 2021.

Logo nos primeiros dias do ano, veio a notícia: a maquiadora estava na casa mais vigiada do Brasil! No dia do anúncio, Juliette chegou a 100 mil seguidores no Instagram. Ela é um arraso!