Conheça a linha de maquiagem assinada por Marília Mendonça

Marília Mendonça deixou incontáveis projetos prontos antes do trágico acidente de avião no dia 5 de novembro que matou ela e os outros 4 ocupantes da aeronave. A gravadora da sertaneja adiantou que Marília tem mais 300 canções, só aguardando para serem jogadas no mundo.

Algumas parcerias, como a com Dom Vittor e Gustavo e a com Dulce Maria, já foram lançadas. No entanto, para além da música, a cantora estava engajada em outras iniciativas, e uma delas era uma linha de maquiagem.

Em parceria com a marca Océane, Marília realizou um sonho antigo de ter uma linha própria e que representasse sua relação com os fãs. "Durante mais de um ano, [Marília] se envolveu em cada detalhe, escolheu cada produto", diz o vídeo de divulgação da linha. Os produtos já estão disponíveis na loja virtual da marca.