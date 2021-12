Juliette revela que nunca fez sexo virtual e nem mandou nudes

Juliette, Manu Gavassi, Thaynara OG, Gabriela Prioli e Caroline Trentini foram as convidadas da última edição do Sala da Sato, quadro no YouTube da apresentadora Sabrina Sato. Com o tema "não se leve a sério", as divas comentaram, dentre outros assuntos, sobre auto boicote, BBB e nudes. Sobre comentários negativos nas redes sociais, Juliette comentou que tende a rebatê-los: "Prefiro sacrificar minha imagem do que a minha moral".

E isso não foi tudo! Durante uma brincadeira de "eu nunca", a influencer deu detalhes sobre a vida pessoal. A campeã do BBB 21 afirmou que nunca mandou nudes e nem fez sexo virtual.

"Esse negócio de sexo virtual nunca fiz. Eu nunca mandei nude. Imagina, eu iria sair do BBB iria estar em todos os lugares! Eu tenho tatuagem, iam saber", refletiu.