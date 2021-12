Aline Mineiro revela que Leo Lins tirou os pertences dela de casa

Aline Mineiro pode ter colocado a relação com o humorista Leo Lins na berlinda após a participação em A Fazenda 13, reality show da Record TV. As carícias com o colega de confinamento Mc Gui desagradaram Leo Lins, que tirou todos os pertences dela da casa em que dividiam, conforme contou Aline Mineiro na manhã desta sexta-feira.

Pelos stories do Instagram, a ex-peoa revelou que ainda não teve oportunidade de conversar com o parceiro pessoalmente. "Por enquanto as minhas coisas foram deixadas todas na minha casa. Nem fui na minha casa ainda e nem sei como estão as coisas lá", declarou ela.

Segundo Aline, "fotos, roupas e coisas de trabalho" foram alguns dos pertences entregues pelo humorista.