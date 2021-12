Maralee Nichols finalmente abre o jogo sobre a relação secreta com Tristan Thompson

"Eu vi Tristan em março de 2021 por volta de seu aniversário. Ele me disse que queria me ver", ela disse ao E! News. "Concordei em encontrá-lo em Houston em uma festa privada em 12 de março. Nunca dirigi um Maserati para encontrar Tristan, como ele afirmou. Ele nunca esteve no meu veículo. Usei um Uber ou fui com amigos naquele fim de semana. Houston foi uma das muitas noites que passamos juntos. Logo após o fim de semana de seu aniversário em Houston, Tristan me convidou para visitá-lo em Boston."

Nichols disse ao E! News que ela soube que estava grávida algumas semanas depois de sua viagem a Boston para ver Thompson. Ela contou ao astro sobre sua gravidez na Carolina do Norte depois que ele a convidou para vê-lo no final de abril.

E! News chegou à equipe de Thompson para obter uma resposta às alegações de Nichols e não obteve resposta. Em documentos obtidos anteriormente pelo E! News, Thompson declarou: "A única vez que tive relações sexuais com [Maralee] em 2021 foi em março de 2021 em Houston, Texas. Lembro-me especificamente de ter tido relações sexuais com [ela] em março porque era meu aniversário. [Ela] e fui a uma festa juntos em um hotel em Houston. [Ela] me ligou e queria estar comigo no meu aniversário."