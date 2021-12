Virginia Fonseca revela que já pensa no próximo filho com Zé Felipe

Virginia Fonseca não pretende deixar a filha Maria Alice, de 6 meses, como filha única por muito tempo. Para a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, Virginia revelou que não está mais usando métodos contraceptivos. Agora é só esperar mais um herdeiro!

"Eu acho que o chip já está vencendo. Por exemplo, mês passado eu menstruei e esse mês também. O chip era para não descer menstruação. Só que como eu quero engravidar, eu nem vou repor, nem nada. Vou deixar assim e é isso. Segue o baile", disse a apresentadora do PodCats.

Em um vídeo postado no YouTube em julho deste ano, a influenciadora e o marido, Zé Felipe, falaram sobre os planos de ter um novo filho. Inicialmente, o casal planejava engravidar depois do carnaval de 2022. Virginia, no entanto, afirmou que queria passar pela gestação mais para o fim do ano, para o bebê nascer em 2023.