Simaria diz que recebe cantadas de famosos no direct: "Sem vergonha"

Simaria Mendes, da dupla com Simone, contou que já recebeu cantadas de famosos no direct do Instagram, em entrevista à revista Marie Claire. Durante o papo, Simaria também falou sobre como está sua visão a respeito de relacionamentos.

"De vez em quando eu recebo uns directs no Instagram de uns famosos que eu digo 'sem vergonha', 'sem futuro'. To fora", disse a cantora. No entanto, deixou claro que ninguém costuma passar dos limites com ela.

"Eu acho que a Simone e eu construímos uma história nesses anos de carreira que as pessoas têm respeito por nós. Para o cara chegar em mim ele tem que ser 'peroba' mesmo. Acho que a gente deixou isso muito claro para as pessoas, o quanto a gente era séria, de família", brincou a artista.