Fãs reagem aos shows de Avril Lavigne, Green Day e Fall Out Boy no Rock in Rio 2022

Os organizadores do Rock in Rio estão levando muitos brasileiros à loucura! Depois de confirmar várias atrações – incluindo Justin Bieber, Demi Lovato e Camila Cabello –, o Rock in Rio anunciou ninguém menos que Avril Lavigne e Green Day para o ano que vem.

Além da cantora que marcou uma geração e o fenômeno do rock, Fall Out Boy, Billy Idol e Capital Inicial também tiveram seus nomes divulgados pelo festival brasileiro.

A dona do hit Complicated vai se apresentar no dia 9 de setembro no Palco Sunset. Já as outras atrações anunciadas na noite desta quinta-feira, 16, vão agitar o Palco Mundo, com Green Day sendo o último headliner da noite. Amamos!