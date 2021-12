Reese Witherspoon reage ao saber que foi crush da infância de Matthew McConaughey

Matthew McConaughey e Reese Witherspoon não param de cantar elogios um ao outro. Matthew e Reese, que estrelam o próximo filme de animação Sing 2, sentaram-se com Ellen DeGeneres em seu talk show na quinta-feira, 16, para jogar um jogo rápido que revelou suas primeiras paixões por celebridades.

Para a atriz, essa paixão inicial era por um rock star clássico. "Jim Morrison do The Doors", disse ela, antes de acrescentar: "Eu era uma criança esquisita."

A estrela de Legalmente Loira, que está produzindo a adaptação de Daisy Jones & the Six, explicou por que tinha um crush por Jim. "O filme The Doors tinha acabado de ser lançado e eu tinha talvez 14 anos", disse ela sobre o filme de 1991, "e eu fiquei tipo, 'Oh, ele é tão gostoso'. Então eu acho que foi Val Kilmer [como Jim Morrison]."