Whindersson Nunes revela detalhes da amizade com ex de Vitão

Entre os diversos assuntos polêmicos que Whindersson Nunes tratou em sua autobiografia, Vivendo Como um Guerreiro, está a relação com Thaylise Pivato, ex-namorada de Vitão. Whindersson afirmou que ele e Thaylise são "como irmãos". Como eles se conheceram? Exatamente como você deve estar imaginando, por serem os "ex dos ex".

"A Thaylise é uma parada engraçada. Ela é ex do Vitão que namorou a Luísa em meio a toda essa polêmica. E, como éramos "os ex dos ex", nos aproximamos e conversávamos sobre nossos momentos. E aconteceu que viramos melhores amigos e temos uma amizade muito boa e leve", revelou o humorista, no livro.

A declaração foi em um capítulo da obra que Whindersson dedicou para falar sobre os amigos. O humorista revelou, ainda, que trava uma dura batalha contra as drogas desde antes de conhecer Luísa Sonza.