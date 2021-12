A Fazenda 13: Dayane Mello dança funk da 'cobra caninana' no reencontro dos peões

Após o anúncio da vitória de Rico Melquiades em A Fazenda 13, reality show da Record TV, os participantes se reuniram para conversar na última Cabine de Descompressão da temporada. Com os apresentadores Lucas Selfie e Lidi Lisboa, além de Adriane Galisteu, o reencontro entre o campeão e os eliminados foi marcado pelo funk da ‘cobra caninana' em referência à Dayane Mello, que dançou junto com os colegas de confinamento.

A relação entre Rico e Dayane virou uma grande inimizade ao longo do confinamento e, já no final do bate-papo, o humorista revelou que se tivesse descoberto antes sobre sua jaqueta rasgada pela modelo, teria sido expulso. "Se tivesse me falado no dia, eu ia pipinar as roupas dela. Como me falaram dias depois e ela [Aline Mineiro] tinha voltado da roça, eu tava tão feliz que a jaqueta foi uma coisa de menos, um detalhe", explicou ele.

Com isso, Lucas Selfie chamou MC Gui e Dynho Alves para cantarem o funk da ‘caninana', e o alagoano perguntou pela ex-participante do Gran Fratello VIP: "Gente, cadê a caninana chefe?", provocou. Assim, todos os peões presentes curtiram a música antes do encerramento do programa, e o momento chamou a atenção dos internautas.