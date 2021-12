Bil Araújo descobre morte de Marília Mendonça após deixar 'A Fazenda 13'

Bil Araújo ficou em segundo lugar em A Fazenda 13, da Record TV, perdendo a quantia milionária para Rico Melquiades. Depois de deixar o confinamento na noite de quinta-feira, 16, Bil soube da morte de Marília Mendonça e lamentou nas redes sociais.

Como os fãs sabem, o modelo foi segurança da cantora, que chegou a gravar um vídeo divertido sobre ter descoberto o nome verdadeiro dele após sua entrada no BBB21, no início do ano.

E foi justamente este registro que Arcrebiano relembrou nos Stories do Instagram. Em preto e branco, ele fez o compartilhamento e prestou homenagem.