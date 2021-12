Ator de Esqueceram de Mim, Devin Ratray, é acusado de estrangular namorada

Devin Ratray, que interpretou Buzz McCallister nos filmes de Esqueceram de Mim, está sendo acusado de agressão por supostamente socar e tentar estrangular sua namorada em um quarto de hotel durante uma discussão.

De acordo com um boletim de ocorrência obtido pelo E! News, na madrugada do dia 9 de dezembro, a polícia chegou ao Hyatt Place Oklahoma City em resposta ao suposto incidente. Os registros do tribunal da cidade mostram que Ratray recebeu uma citação por agressão às 3 da manhã e que uma fiança de US$ 750 foi definida e uma multa de US$ 148 foi emitida. Nenhuma prisão foi feita.

O boletim policial informa que um dia após o suposto incidente, em 10 de dezembro, um policial se encontrou com a mulher no saguão para obter seu depoimento. "Ela me informou que o 'namorado dela [sic] deu uma surra nela' na outra noite", afirma o relatório. "[Ela] admitiu que não queria prestar queixa naquele momento, mas os policiais anotaram todas as informações dela... Ela disse que quando os policiais chegaram na outra noite, eles o fizeram sair e ir para outro hotel".