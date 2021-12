Protagonista do começo ao fim, Rico fez por merecer a vitória em 'A Fazenda 13'

Rico Melquiades foi anunciado como o grande campeão de A Fazenda 13, reality show da Record TV, nesta quinta-feira, 16. Com 77,47% dos votos, Rico provou que realmente era o favorito do público e conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão do programa.

O segundo lugar ficou com Bil Araújo, que ganhou um carro 0 km com 18,83% dos votos, enquanto Solange Gomes ficou em terceiro, com 3,70% dos votos e Marina Ferrari em quarto, com 2,77%.

Dono do bordão ‘Calada Vence', o humorista comemorou muito a vitória, e revelou que foi surpreendido com o resultado… "77% de quatro? Meu Deus. Não esperava. Eu tinha muito medo de ir para a roça", comentou ele.