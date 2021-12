Fãs de Beyoncé celebram chegada da cantora ao TikTok

Atenção, mundo: Beyoncé ingressou oficialmente no TikTok. O enxame de fãs de Beyoncé - conhecido como Beyhive - está completamente agitado, tudo graças após a musa se juntar à plataforma de vídeo na quinta-feira, 16. E embora Queen Bee não tenha postado nada ainda, ela já acumulou quase 150.000 seguidores.

Como se a mudança nas redes sociais não fosse suficiente, a notícia também se espalhou rapidamente quando uma captura de tela de sua conta no TikTok foi compartilhada na página oficial do Instagram do TIDAL, serviço de streaming de áudio adquirido pelo marido da estrela, Jay-Z, em 2015.

E está bastante claro que a ingressão da criadora da Ivy Park significa que a plataforma verá uma nova legião de fãs se inscrevendo para se juntar à diversão do futuro. Como um fã comentou no último post do TIDAL, "Ela não está me fazendo baixar o TikTok", enquanto outro acrescentou, "ESTOU COM MEDO E PRONTO, VAMOS NESSA, QUEEN."

E sim, embora Beyoncé tenha tecnicamente lançado uma nova música com seu último single chamado "Be Alive" da trilha sonora de King Richard: Criando Campeãs, alguns admiradores estão cautelosamente otimistas de que este movimento é apenas mais um passo para o lançamento de um projeto totalmente novo.